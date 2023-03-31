Бывший футболист сборной России Мостовой назвал фаворита матча "Спартак" - "Ахмат" в РПЛ

Экс-футболист московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча между красно-белыми и грозненским "Ахматом". Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится 1 апреля в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени. "У "Спартака" сейчас шансы появляются. "Зенит" пока держит эту интригу. "Спартак" уступил "Оренбургу", но следом питерцы оступились. Думаю, "Спартак" вряд ли может проиграть два раза подряд. К тому же "Ахмат" - это все-таки домашняя команда. Хоть я и редко выделяю фаворитов, но тут назову "Спартак" фаворитом. Пусть будет 60 на 40", - приводит слова Мостового "Евро-Футбол.Ру". После 20 туров подопечные Гильермо Абаскаля опустились на одну позицию в турнирной таблице чемпионата России, со второй на третью. "Ростов" опережает красно-белых на одно очко. Лидирует по-прежнему петербургский "Зенит" (48 очков). Ранее стало известно, кого "Спартак" собирается продать этим летом.