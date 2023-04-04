Питерский «Зенит» обыграл ленинградское «Динамо» в первом матче плей-офф ЧР

«Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл «Динамо ЛО» в трёх сетах в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу мужской Суперлиги (25:14, 25:17, 25:17).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Вторые матчи серии до двух побед состоятся 8 апреля. Их хозяевами станут команды-победители стыковых матчей. Если для определения полуфиналистов понадобятся третьи матчи, они состоятся 11 апреля там же, где и первые.

Напомним, команды, занявшие первые четыре места в регулярном чемпионате — казанский «Зенит», московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» — напрямую вышли в четвертьфинал.