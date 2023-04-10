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1 час назад

Источник: Малышев может стать гендиректором «Спартака» в случае ухода Мележикова

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В случае ухода Евгения Мележикова с поста генерального директора московского «Спартака» наиболее вероятным кандидатом на эту должность является член совета директоров клуба Олег Малышев. Об этом сообщил Metaratings.

Источник: Малышев может стать гендиректором «Спартака» в случае ухода Мележикова
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отмечается, что работа Мележикова устраивает клуб. Он был назначен генеральным директором «Спартака» летом 2021 года.

Ранее появлялась информация, что свою кандидатуру на этот пост предлагал бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе, который сейчас занимает аналогичную должность в воронежском «Факеле».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Гильермо Абаскаля набрала 42 очка после 22 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (54).

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