Источник: Малышев может стать гендиректором «Спартака» в случае ухода Мележикова

В случае ухода Евгения Мележикова с поста генерального директора московского «Спартака» наиболее вероятным кандидатом на эту должность является член совета директоров клуба Олег Малышев. Об этом сообщил Metaratings.

Отмечается, что работа Мележикова устраивает клуб. Он был назначен генеральным директором «Спартака» летом 2021 года.

Ранее появлялась информация, что свою кандидатуру на этот пост предлагал бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе, который сейчас занимает аналогичную должность в воронежском «Факеле».