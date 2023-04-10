«Зенит» уже давно чемпион, но матч с «Локомотивом» был решающим» — Радимов

Экс футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов заявил «Матч ТВ», что встреча 22 го тура МИР РПЛ «Локомотив» — «Зенит» была решающей для чемпионства «сине бело голубых» в этом сезоне. В воскресенье «Зенит» в Москве обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Петербуржцы лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. Вторым идет «Ростов», у которого 44 очка и игра с «Оренбургом» в запасе. — «Зенит» уже давно чемпион. Они уверенно лидируют в таблице, а вчерашний матч, наверно, был решающим. Если бы потеряли очки, а «Ростов» сегодня выиграет, то можно было бы подумать про интригу. Сегодня всем «зенитовцам» надо болеть и поддерживать «Оренбург», — сказал Радимов «Матч ТВ». Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. В понедельник с 16:55 (мск) на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР пройдет прямая трансляция встречи 22 го тура МИР РПЛ «Оренбург» — «Ростов».