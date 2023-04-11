Мостовой назвал форварда «Динамо» Тюкавина «средним футболистом»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой не считает нападающего «Динамо» Константина Тюкавина звездой. Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Локомотив» проявляет интерес к Тюкавину. Как утверждали источники СМИ, зимой представители железнодорожников связывались с 20 летним форвардом касательно его возможного перехода, в тот период Тюкавин не был доволен количеством игрового времени в «Динамо» и не отказал «Локомотиву». При этом источники «Чемпионата» утверждали, что петербургский «Зенит» рассматривает вариант с подписанием Сергея Пиняева и Тюкавина предстоящим летом, если Малком и Клаудиньо покинут команду. — Чего из Тюкавина делать звезду? Обычный средний футболист, — цитирует Мостового «Евро Футбол.Ру». — Он не сильнее Ивана Сергеева? — К Сергееву у меня тоже много вопросов. Тоже средненький игрок. Смотря с чем сравнивать? С «Уфой» и «Уралом»? Выйти на замену и забить в пустые тому же «Уралу» не так уж сложно. Смотрел матч «Локомотива» с «Зенитом» и обратил внимание на Сергеева, когда его уже заменили. Есть такие футболисты, которые могут выйти на замену, воткнуть что то и всё. — Как вы относитесь к тому, что «Зенит» может купить Тюкавина, Пиняева и Дивеева на замену иностранцам? — С одной стороны, это предсказуемо. С другой стороны, это говорит о том, что иностранцы, которые играют в «Зените», подумывают об уходе. Если ты берёшь отечественных молодых игроков, то надо ставить их в стартовый состав. Наверное, иностранцы будут уходить. — Для ЦСКА уход Дивеева станет проблемой? — Да, у Дивеева хороший уровень, как и у Пиняева. «Динамо» набрало 36 очков и занимает шестое место в турнирной таблице МИР РПЛ. В следующем туре «Динамо» примет на своем поле «ПАРИ НН». Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Источник:РБ Спорт