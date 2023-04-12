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58 минут назад

Дзюба: увидев игру Тихонова, Аленичева и Титова, я попросил: «Отведите меня в «Спартак»

Чемпионат.comиещё 2

Нападающий Артём Дзюба рассказал, как у него возникло желание пойти в футбольную школу московского «Спартака». По словам спортсмена, его вдохновила игра Андрея Тихонова, Егора Титова и Дмитрия Аленичева. Отметим, что сейчас Дзюба выступает в составе «Локомотива».

Дзюба: увидев игру Тихонова, Аленичева и Титова, я попросил: «Отведите меня в «Спартак»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Не жалел ли отец, работающий в милиции, что я так и не поиграл в «Динамо»? Никогда такого не было. Может, в его детстве и молодости какая-то симпатия к киевскому «Динамо» у него и была, но к московскому у него не было ничего. В то время «гремел» только «Спартак». Когда я впервые увидел, как они играют, и Тихонов, и Аленичев, и Титов, в голове сразу появилось желание попасть туда. Мы тогда жили в районе Чистых прудов. И я просил: «Отведите меня в «Спартак»! В то время других клубов особо никто и не знал, мне кажется. Тогда мне было лет семь, это 1994-й, 1995-й был, первый осознанный возраст. Так я начал ездить в «Спартак», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Локомотива».

Волейбол,Артем Дзюба,Егор Титов,Андрей Тихонов,Дмитрий Аленичев,Динамо,Спартак,
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