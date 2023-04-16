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У Дзюбы 10 (6+4) очков в шести матчах РПЛ за «Локомотив»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба сделал ассистентский хет-трик в игре 23-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (4:1).

У Дзюбы 10 (6+4) очков в шести матчах РПЛ за «Локомотив»
© Чемпионат.com

Дзюба помог забить Максиму Глушенкову, Наиру Тикнизяну и Франсуа Камано.

Таким образом, в активе 34-летнего нападающего теперь шесть голов и четыре ассиста в шести матчах за «Локомотив» в Премьер-Лиге.

Дзюба – лучший ассистент РПЛ за последние 10 сезонов. У форварда железнодорожников, ранее выступавшего за «Спартак», Томь», «Ростов», «Зенит» и тульский «Арсенал», 62 голевых паса за этот отрезок. Преимущество перед вторым местом, которое занимает бразилец Жоаозиньо –12 ассистентских баллов.

Контракт нападающего с «Локомотивом» действует до конца сезона. Трансферная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermrkt – € 4 млн.

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