«Локомотив» — «Протон»: во сколько матч 1/2 финала женской Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 17 апреля, состоится первый матч полуфинальной стадии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги между калининградским «Локомотивом» и саратовским «Протоном».

На предварительном этапе команды заняли второе и пятое места соответственно. В четвертьфинальных сериях «Локомотив» в двух матчах обыграл «Тулицу», не отдав соперницам ни единого сета (3:0, 3:0), а «Протон» также в двух встречах выбил из розыгрыша «Ленинградку», однако оба раза на тай-брейке (3:2, 3:2).

Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд.