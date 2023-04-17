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5 часов назад

«Локомотив» — «Протон»: во сколько матч 1/2 финала женской Суперлиги, где смотреть

Чемпионат.com

Сегодня, 17 апреля, состоится первый матч полуфинальной стадии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги между калининградским «Локомотивом» и саратовским «Протоном».

«Локомотив» — «Протон»: во сколько матч 1/2 финала женской Суперлиги, где смотреть
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На предварительном этапе команды заняли второе и пятое места соответственно. В четвертьфинальных сериях «Локомотив» в двух матчах обыграл «Тулицу», не отдав соперницам ни единого сета (3:0, 3:0), а «Протон» также в двух встречах выбил из розыгрыша «Ленинградку», однако оба раза на тай-брейке (3:2, 3:2).

Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд.

17 апреля первый полуфинальный матч «Локомотив» — «Протон» начнётся в 20:00 мск и будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч Арена» начиная с 20:15 мск.

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