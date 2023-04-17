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38 минут назад

Футболисту «Реала» Вальверде грозит дисквалификация до 12 матчей за нападение на игрока «Вильярреала»

Матч ТВ

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде может быть дисквалифицирован на срок от четырех до 12 матчей за инцидент с футболистом «Вильярреала» Алехандро Баэной, сообщает Cadena Ser. Ранее в апреле между Вальверде и Баэной произошел конфликт после матча 28 го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Сообщалось, что Вальверде вступил в конфликт с Баэной на автобусной парковке, после чего ударил игрока «Вильярреала» по лицу. Отмечается, что перед ударом уругваец сказал: «Что ты говорил о моем сыне на поле?» Позже Баэна подал заявление в полицию на Вальверде. В понедельник комитет Испании по борьбе с насилием передал материалы дела в комитет по проведению соревнований. Максимальное наказание для футболиста «Реала» — 12 матчей дисквалификации. В случае, если Вальверде докажет, что к агрессии его побудили слова Баэны, Федерико может получить минимальный срок отстранения в виде четырех игр. Кроме того, игрок «Вильярреала» также может быть дисквалифицирован на срок от одной до трех игр. В текущем сезоне Вальверде провел 46 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал пять результативных передач.

Футболисту «Реала» Вальверде грозит дисквалификация до 12 матчей за нападение на игрока «Вильярреала»
Фото: Матч ТВМатч ТВ
Волейбол,Реал,
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