Футболисту «Реала» Вальверде грозит дисквалификация до 12 матчей за нападение на игрока «Вильярреала»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде может быть дисквалифицирован на срок от четырех до 12 матчей за инцидент с футболистом «Вильярреала» Алехандро Баэной, сообщает Cadena Ser. Ранее в апреле между Вальверде и Баэной произошел конфликт после матча 28 го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Сообщалось, что Вальверде вступил в конфликт с Баэной на автобусной парковке, после чего ударил игрока «Вильярреала» по лицу. Отмечается, что перед ударом уругваец сказал: «Что ты говорил о моем сыне на поле?» Позже Баэна подал заявление в полицию на Вальверде. В понедельник комитет Испании по борьбе с насилием передал материалы дела в комитет по проведению соревнований. Максимальное наказание для футболиста «Реала» — 12 матчей дисквалификации. В случае, если Вальверде докажет, что к агрессии его побудили слова Баэны, Федерико может получить минимальный срок отстранения в виде четырех игр. Кроме того, игрок «Вильярреала» также может быть дисквалифицирован на срок от одной до трех игр. В текущем сезоне Вальверде провел 46 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал пять результативных передач.