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1 час назад

Клуб Соболева и Джикии отстранил тренера после смертельного ДТП

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Клуб Соболева и Джикии отстранил тренера после смертельного ДТП
Фото: BetassistBetassist

МФЛ Клуб Соболева и Джикии отстранил тренера после смертельного ДТП

Мужчину обвинили в аварии.

Медийный футбольный клуб «Бей Беги», принадлежащий футболистам московского «Спартака» Александру Соболеву и Георгию Джикии, прокомментировал ДТП с участием тренера команды Александра Низрюхина.

«Руководство клуба решило отстранить Низрюхина от работы с игроками до выяснения деталей. Инцидентом занимаются представители правоохранительных органов. Приносим свои соболезнования семье погибшего», — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Низрюхин устроил смертельное ДТП. В результате аварии погиб 20-летний мужчина. Отмечалось, что тренер «Бей Беги» покинул место инцидента.

«Бей Беги» был основан летом 2022 года Соболевым и Джикией. Во втором сезоне Winline Медиалиги клуб не смог пробиться в плей-офф, заняв шестое место в группе А.

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