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МФЛ Клуб Соболева и Джикии отстранил тренера после смертельного ДТП

Мужчину обвинили в аварии.

«Руководство клуба решило отстранить Низрюхина от работы с игроками до выяснения деталей. Инцидентом занимаются представители правоохранительных органов. Приносим свои соболезнования семье погибшего», — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Низрюхин устроил смертельное ДТП. В результате аварии погиб 20-летний мужчина. Отмечалось, что тренер «Бей Беги» покинул место инцидента.