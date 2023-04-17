МФЛ Клуб Соболева и Джикии отстранил тренера после смертельного ДТП
Мужчину обвинили в аварии.
Медийный футбольный клуб «Бей Беги», принадлежащий футболистам московского «Спартака» Александру Соболеву и Георгию Джикии, прокомментировал ДТП с участием тренера команды Александра Низрюхина.
«Руководство клуба решило отстранить Низрюхина от работы с игроками до выяснения деталей. Инцидентом занимаются представители правоохранительных органов. Приносим свои соболезнования семье погибшего», — говорится в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, что Низрюхин устроил смертельное ДТП. В результате аварии погиб 20-летний мужчина. Отмечалось, что тренер «Бей Беги» покинул место инцидента.
«Бей Беги» был основан летом 2022 года Соболевым и Джикией. Во втором сезоне Winline Медиалиги клуб не смог пробиться в плей-офф, заняв шестое место в группе А.