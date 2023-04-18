Карасев рассудит матч ЦСКА и «Локомотива» в 24-м туре РПЛ

Сергей Карасев назначен главным арбитром центрального матча 24 го тура МИР РПЛ между столичными ЦСКА и «Локомотивом», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). Встреча состоится в воскресенье, 23 апреля, в Москве на «ВЭБ Арене». Лайнсменами на этой игре будут работать Игорь Демешко и Максим Ковалев, резервный судья — Евгений Буланов. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Артем Любимов и Андрей Веретешкин. ЦСКА с 44 очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице МИР Российской премьер лиги (РПЛ), «Локомотив» (28) идет десятым. На остальных матчах 24 го тура будут работать следующие арбитры: 22 апреля (суббота) «Химки» — «Торпедо»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Александр Гончар. «Факел» — «Оренбург»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Артём Любимов; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Сергей Мацюра. «Зенит» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Василий Казарцев; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Александр Колобаев. 23 апреля (воскресенье) «Урал» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Алексей Ширяев; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Фейзудин Эрзиманов. «Пари НН» — «Крылья Советов»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Игорь Князев, Хамид Талаев; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Французов. «Ахмат» — «Сочи»: судья — Артур Фёдоров, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Лапочкин. 24 апреля (понедельник) «Спартак» — «Краснодар»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Кирилл Большаков; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Алексей Тюмин. Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Источник:Официальный сайт РФС