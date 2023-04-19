Волейболистки «Локомотива» победили «Протон» во втором матче полуфинальной серии Суперлиги
Волейболистки калининградского «Локомотива» победили саратовский «Протон» во втором матче полуфинальной серии плей офф PARI Суперлиги.
Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 3:0 (25:19, 25:17, 26:24).
Счет в серии до трех побед стал 2–0 в пользу «Локомотива». Третья встреча пройдет 23 апреля в Саратове.
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