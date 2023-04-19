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Волейболистки «Локомотива» победили «Протон» во втором матче полуфинальной серии Суперлиги

Волейболистки калининградского «Локомотива» победили саратовский «Протон» во втором матче полуфинальной серии плей офф PARI Суперлиги.

Волейболистки «Локомотива» победили «Протон»
© Матч ТВ

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 3:0 (25:19, 25:17, 26:24).

Счет в серии до трех побед стал 2–0 в пользу «Локомотива». Третья встреча пройдет 23 апреля в Саратове.

Матчи чемпионата России по волейболу — Pari Суперлиги смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», а также тематических каналах холдинга и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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