Волейболистки «Локомотива» победили «Протон»

Волейболистки калининградского «Локомотива» победили саратовский «Протон» во втором матче полуфинальной серии плей офф PARI Суперлиги.

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Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 3:0 (25:19, 25:17, 26:24).

Счет в серии до трех побед стал 2–0 в пользу «Локомотива». Третья встреча пройдет 23 апреля в Саратове.