«Краснодар», играя дома, наверняка соберёт 25–27 тысяч болельщиков без Fan ID. И «Краснодар», конечно, фаворит этого матча. Плюс у «Крыльев» очень большие потери — и в центре обороны, и в середине поля. Хоть «Крылья» — команда играющая и у неё есть хороший шанс, чтобы добраться до финала, но сделать это будет архисложно. К тому же у «Крыльев» не суперпонятная ситуация в РПЛ. Да, есть небольшой отрыв, но в последнем туре, откровенно говоря, самарцы не очень хорошо выглядели в игре с «Химками». Как это будет с «Краснодаром» — не знаю. Но, повторюсь, «Краснодар» сейчас в хорошем эмоциональном состоянии, да и играет дома.