"Ювентусу" временно вернут пятнадцать очков в Серии А, команда поднимется на третье место

В Гарантийной коллегии CONI закончилось рассмотрение апелляции "Ювентуса" по делу о снятии с туринского клуба 15 очков в турнирной таблице Серии А. Было принято решение частично удовлетворить апелляцию "Юве" и направить дело на рассмотрение в суд более высокой инстанции. Теперь "старой синьоре" временно вернут 15 очков. Таким образом в активе команды станет 59 очков и она поднимется на третье место. Лидирует в чемпионате "Наполи", набравший 75 баллов. Напомним, в январе с "Ювентуса" сняли 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала. Сегодня, 20 апреля, подопечные Массимилиано Аллегри на выезде сыграют в ответном матче с лиссабонским "Спортингом" в рамках 1/4 финала Лиги Европы. первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянской команды. Ранее нападающий римского "Лацио" и сборной Италии Чиро Иммобиле рассказал об испуге во время ДТП с трамваем. "Невероятный испуг, несколько секунд, в течение которых я думал только о защите своих девочек. Я боялся за них. К счастью, мы здесь, и мы, и водитель трамвая, и можем говорить об этом", — сказал Иммобиле.