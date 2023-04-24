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Андрей Кобелев: нужно искать причину, почему игроки «Динамо» регрессируют

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором динамовцы уступили санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 1:3.

Андрей Кобелев: нужно искать причину, почему игроки «Динамо» регрессируют
© Чемпионат.com

«Игра складывается из эпизодов. В первом тайме «Динамо» ни в чём не уступало «Зениту». Была равная игра. Но пенальти был необязательным и был следствием грубой ошибки в обороне. Во втором тайме «Зенит» спокойно контролировал игру и искал ошибки соперника, чем успешно пользовался. Нужно искать причину, почему игроки «Динамо» регрессируют и не показывают тот футбол, который был в прошлом году», — приводит слова Кобелева «Спорт-экспресс».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 24 матчах.

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