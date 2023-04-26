Волейболисты казанского «Зенита» поздравили Камилу Валиеву с днём рождения

Спортсмены провели для Валиевой экскурсию по казанскому центру волейбола и подарили фигуристке фирменную игровую майку нападающего клуба Максима Михайлова — олимпийского чемпиона по волейболу и двукратного чемпиона Европы, на которой все игроки «Зенита-Казань» оставили свои автографы.