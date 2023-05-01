$80.51-1.0588.37-1.83

«Локомотив» подтвердил уход Михаила Галактионова с поста тренера молодёжной сборной России

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал об уходе главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова с аналогичной должности в молодёжной сборной России.

«Локомотив» подтвердил уход Михаила Галактионова с поста тренера молодёжной сборной России
© Чемпионат.com

«Михаил Галактионов действительно ушёл из молодёжной сборной России и на сегодняшний день возглавляет только «Локомотив». Сейчас это плюс для клуба. Насколько это была инициатива клуба? Мы всегда готовы работать с РФС. Понимаем, что талантливые тренеры принадлежат не только клубу, но и сборным России», — приводит слова Нагорных Sport24.

Галактионов работал на посту главного тренера молодёжной сборной России с декабря 2018 года. В ноябре 2022 года 38-летний специалист возглавил «Локомотив».

Железнодорожники занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 25 матчах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий