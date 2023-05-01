«Локомотив» подтвердил уход Михаила Галактионова с поста тренера молодёжной сборной России

«Михаил Галактионов действительно ушёл из молодёжной сборной России и на сегодняшний день возглавляет только «Локомотив». Сейчас это плюс для клуба. Насколько это была инициатива клуба? Мы всегда готовы работать с РФС. Понимаем, что талантливые тренеры принадлежат не только клубу, но и сборным России», — приводит слова Нагорных Sport24.