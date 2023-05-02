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Волейболистки «Динамо» обыграли «Локомотив» в первом финальном матче женской Суперлиги

Волейболистки московского «Динамо» одержали победу над калининградским «Локомотивом» в первом матче финальной стадии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Игра, проходившая в Москве, завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:14).

Волейболистки «Динамо» обыграли «Локомотив»
© Пресс-служба ЖВК "Динамо" (Москва)

На предварительном этапе национального первенства команды заняли первое и второе места соответственно. В четвертьфиналах московское «Динамо» дважды обыграло краснодарских одноклубниц (3:0, 3:2), а «Локомотив» — тульскую «Тулицу» (3:0, 3:0). На полуфинальной стадии бело-голубые были сильнее челябинского «Динамо-Метар» (3:0, 3:2, 3:0), а «Локомотив» преодолел сопротивление саратовского «Протона» (3:1, 3:0, 3:1).

Финальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. Вторая встреча в Москве состоится 4 мая, затем, 8 мая, соперники встретятся в Калининграде.

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