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Оскорбившему кубинскую волейболистку тренеру Воронкову смягчили дисквалификацию

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сделала условным второй год дисквалификации тренера Андрея Воронкова за оскорбление кубинской спортсменки Аиламы Монталво. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Оскорбившему кубинскую волейболистку тренеру смягчили дисквалификацию
© РИА Новости

"Второй год дисквалификации Воронкова признан условным. С 19 мая он сможет работать, - сказал Яременко. - В случае какого-либо нарушения срок безусловной дисквалификации будет возобновлен".

В мае 2022 года исполнительный комитет ВФВ принял решение дисквалифицировать Воронкова, тогда возглавлявшего калининградский "Локомотива", на два года за оскорбительное высказывание в адрес игрока екатеринбургской "Уралочки-НТМК" Монталво.

Воронкову 55 лет. Он возглавлял "Локомотив" с 2018 по 2022 год, дважды привел команду к победе в чемпионате России. С 2013 по 2015 год он был главным тренером мужской сборной России, с которой стал чемпионом Европы и победителем Мировой лиги в 2013 году. Также специалист работал с кемеровским "Кузбассом", краснодарским "Динамо" и новосибирским "Локомотивом", с которым выиграл два Кубка России (2010, 2011) и Лигу чемпионов в сезоне-2012/13.

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