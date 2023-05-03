Оскорбившему кубинскую волейболистку тренеру смягчили дисквалификацию

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сделала условным второй год дисквалификации тренера Андрея Воронкова за оскорбление кубинской спортсменки Аиламы Монталво. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.
"Второй год дисквалификации Воронкова признан условным. С 19 мая он сможет работать, - сказал Яременко. - В случае какого-либо нарушения срок безусловной дисквалификации будет возобновлен".
В мае 2022 года исполнительный комитет ВФВ принял решение дисквалифицировать Воронкова, тогда возглавлявшего калининградский "Локомотива", на два года за оскорбительное высказывание в адрес игрока екатеринбургской "Уралочки-НТМК" Монталво.
Воронкову 55 лет. Он возглавлял "Локомотив" с 2018 по 2022 год, дважды привел команду к победе в чемпионате России. С 2013 по 2015 год он был главным тренером мужской сборной России, с которой стал чемпионом Европы и победителем Мировой лиги в 2013 году. Также специалист работал с кемеровским "Кузбассом", краснодарским "Динамо" и новосибирским "Локомотивом", с которым выиграл два Кубка России (2010, 2011) и Лигу чемпионов в сезоне-2012/13.