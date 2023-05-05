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«Локомотив» уверенно обыграл «Рубин» в матче женской Суперлиги

Сегодня, 5 мая, состоялась открывающая восьмой тур женской Суперлиги встреча между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином». Красно-зелёные одержали уверенную победу со счётом 3:0 на домашнем стадионе, «Сапсан Арене».

За «Локомотив» отличились Чиноньерем Маклинс (дубль) и Яна Шеина. На 78-й минуте за основную команду красно-зелёных дебютировала 17-летняя Алиса Мишурина.

После восьми сыгранных туров «Локомотив» набрал 21 очко — столько же у идущих во главе турнирной таблицы ЦСКА и «Зенита», у которых при этом есть игра в запасе. «Рубин» с четырьмя очками идёт девятым — с момента старта сезона команда пока что добилась лишь одной победы и одной ничьи.

Завтра, 6 мая. тур продолжится встречами «Звезды-2005» и «Ростова», ЦСКА и «Чертаново», «Рязани-ВДВ» и «Зенита», «Динамо» и «Краснодара».

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