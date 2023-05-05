«Локомотив» уверенно обыграл «Рубин» в матче женской Суперлиги

Сегодня, 5 мая, состоялась открывающая восьмой тур женской Суперлиги встреча между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином». Красно-зелёные одержали уверенную победу со счётом 3:0 на домашнем стадионе, «Сапсан Арене».

После восьми сыгранных туров «Локомотив» набрал 21 очко — столько же у идущих во главе турнирной таблицы ЦСКА и «Зенита», у которых при этом есть игра в запасе. «Рубин» с четырьмя очками идёт девятым — с момента старта сезона команда пока что добилась лишь одной победы и одной ничьи.