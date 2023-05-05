«Фенербахче» обыграл «Олимпиакос» и сравнял счёт в серии 1/4 финала Евролиги

В Стамбуле (Турция) завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в рамках которого местный «Фенербахче» принимал греческий «Олимпиакос». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 73:69.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Олимпиакоса» Шакилл Маккиссик, в активе которого 20 очков. Его партнёры по команде Мустафа Фалль и Айзея Канаан набрали по 12 баллов.