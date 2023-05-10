Личка: "Если мне станет плохо в России, то поеду в Турцию"

Наставник «Оренбурга» отреагировал на критику на родине из-за работы в РПЛ.

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о своём отношении к критике в его адрес в Чехии за то, что он остался работать в России в то время, как большинство европейских футболистов и тренеров оттуда уехали.

«Я не читаю то, что люди пишут по этому поводу. Каждый имеет право иметь своё мнение. Я — свободный человек, работаю там, где хочу, и живу там, где м

Если кто-то хочет сказать, что я плохой, потому что работаю в России, то он имеет полное право на это. Я лишь могу сказать этому человеку, что принимаю его мнение, но сам считаю иначе. Если мне станет плохо в России, то поеду в Турцию. Мне нравится Стамбул — большой, интересный, красивый город», — цитирует Личку «Спорт-экспресс».

Марцел Личка был назначен на пост главного тренера «Оренбурга» летом 2020 года. Под его руководством южноуральский клуб по итогам сезона-2021/2022 пробился в РПЛ.

В нынешнем сезоне РПЛ «Оренбург» провёл 26 матчей и набрал 39 очков, расположившись на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.