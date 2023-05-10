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Всероссийская федерация волейбола подала иск в CAS для возврата затрат на чемпионат мира

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне с требованием компенсировать затраты на проведение чемпионата мира по волейболу. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Всероссийская федерация волейбола подала иск для возврата затрат на чемпионат мира
© РИА Новости

"Это долгий процесс, никто и не рассчитывал на то, что это будет быстро. Да, мы подали в CAS. Сейчас идет выбор арбитров", - сказал Яременко.

1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла мужской чемпионат мира из России в Польшу и Словению в связи с ситуацией на Украине. Позднее ВФВ обратилась в апелляционную инстанцию FIVB с требованием о компенсации затрат на чемпионат мира. Как ранее сообщал ТАСС, ВФВ потребовала компенсацию в размере $80 млн.

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