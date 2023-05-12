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Волейболист Даниил Пивоваренко рассказал, как тайно сбежал из России год назад

19-летний украинский волейболист Даниил Пивоваренко рассказал, как возвращался на родину после начала СВО.

Волейболист Пивоваренко тайно сбежал из России год назад
© ТАСС

Сезон-2021/2022 Пивоваренко провёл в составе новосибирской команды «Локомотив-СШОР», вместе с которой завоевал бронзу Молодёжной лиги чемпионата России. Заключительные матчи финала за 1-6-е места проходили в Москве 6 марта 2022 года.

«Хотел покинуть пределы России уже 24 февраля. Но сдерживал контракт. Просто взять и уехать не мог. Начал советоваться с папой. С его помощью пытались расторгнуть контракт. Но это оказалось непростой задачей. Переговоры продолжались больше месяца и в итоге зашли в тупик. Тогда отец тайно через знакомых волейболистов вывез меня в Турцию. Мы выбирались поздней ночью, примерно в пять утра. Даже боюсь представлять, что было бы, если бы меня поймали на границе. Но всё получилось. Очень рад, что смог покинуть пределы России. Благодарен Международной федерации волейбола, которая пошла навстречу и выдала трансфер. Благодаря этому смог продолжить карьеру в Европе», — приводит слова Пивоваренко Sport.ua.

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