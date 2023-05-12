Украинский волейболист рассказал о тайном отъезде из России

«Хотел покинуть пределы России уже 24 февраля. Но сдерживал контракт. Просто взять и уехать не мог. Тогда отец тайно через знакомых волейболистов вывез меня в Турцию. Мы выбирались поздней ночью, примерно в пять утра. Даже боюсь представлять, что было бы, если бы меня поймали на границе. Но все получилось. Очень рад, что смог покинуть пределы России. Благодарен Международной федерации волейбола, которая пошла навстречу и выдала трансфер», — передает слова Пивоваренко Sport.ua.