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Волейболист Пивоваренко рассказал, как ему тайно пришлось покинуть Россию

19-летний украинский экс-волейболист «Локомотив-СШОР» Даниил Пивоваренко рассказал о своем тайном отъезде из России после начала Специальной военной операции (СВО).

Украинский волейболист рассказал о тайном отъезде из России
© _pivaaa.04_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

«Хотел покинуть пределы России уже 24 февраля. Но сдерживал контракт. Просто взять и уехать не мог. Тогда отец тайно через знакомых волейболистов вывез меня в Турцию. Мы выбирались поздней ночью, примерно в пять утра. Даже боюсь представлять, что было бы, если бы меня поймали на границе. Но все получилось. Очень рад, что смог покинуть пределы России. Благодарен Международной федерации волейбола, которая пошла навстречу и выдала трансфер», — передает слова Пивоваренко Sport.ua.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Ирина Винер, говоря о дискриминации российских спортсменов, заявила, что их хотят причислить к бомжам.

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