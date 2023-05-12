Россия потребовала более $76 млн за отмену чемпионата мира по волейболу

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) потребовала от Международной федерации (FIVB) компенсацию в размере более $76 млн за отмену чемпионата мира, который должен был пройти в России. Как сообщает РИА Новости, соответствующий иск подан в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, что чемпионат мира должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России. 1 марта 2022 года FIVB заявила, что турнир перенесут из страны из-за ситуации на Украине.

Иск к федерации был подан 28 апреля. 3 мая CAS уведомила FIVB о начале разбирательств — у организации есть 20 дней на предоставление краткого отзыва на ситуацию.

Сумма требований составляется из взноса за право проведения чемпионата в размере в 40 млн долларов, штрафа за одностороннее расторжение соглашений в размере 12 млн долларов, а также возмещение расходов ВФВ и оргкомитета на подготовку к турниру — не менее 23 млн долларов.