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Россия потребовала более $76 млн за отмену чемпионата мира по волейболу

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) потребовала от Международной федерации (FIVB) компенсацию в размере более $76 млн за отмену чемпионата мира, который должен был пройти в России. Как сообщает РИА Новости, соответствующий иск подан в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Россия потребовала более $76 млн за отмену чемпионата мира по волейболу
© РИА Новости

Напомним, что чемпионат мира должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России. 1 марта 2022 года FIVB заявила, что турнир перенесут из страны из-за ситуации на Украине.

Иск к федерации был подан 28 апреля. 3 мая CAS уведомила FIVB о начале разбирательств — у организации есть 20 дней на предоставление краткого отзыва на ситуацию.

Сумма требований составляется из взноса за право проведения чемпионата в размере в 40 млн долларов, штрафа за одностороннее расторжение соглашений в размере 12 млн долларов, а также возмещение расходов ВФВ и оргкомитета на подготовку к турниру — не менее 23 млн долларов.

Изначально ВФВ хотела получить 80 млн долларов компенсации, однако из-за колебаний курса требования сократились. Вместе с тем организация оставила за собой право увеличить сумму иска исходя из итоговых подсчетов затрат оргкомитета, который сейчас находится в процессе ликвидации.

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