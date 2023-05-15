$79.10+1.9086.09+1.84

Максим Михайлов: листок бумаги с фамилиями никогда не покажет, чего стоит сборная

Олимпийский чемпион по волейболу, нападающий казанского «Зенита» и сборной России Максим Михайлов высказался об отстранении отечественных спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Олимпийский чемпион по волейболу высказался об отстранении отечественных спортсменов
© Чемпионат.com

«Желание выступать на международной арене в составе сборной России есть всегда. Это очень престижно, все игроки стремятся попасть в национальную команду.

Да, к сожалению, мы сейчас изолированы от международных соревнований. Но я всегда говорил и буду продолжать говорить, что наша задача как спортсменов не обращать внимания на внешние обстоятельства. Мы должны честно выполнять свою работу, прилагать максимум усилий и делать все возможное, что зависит от нас. Если постоянно думать о том, что мы лишены международных соревнований, это только будет мешать работе.

Способна ли сейчас сборная России на равных конкурировать с топовыми сборными мира? Только матчи на международном уровне смогут ответить, конкурентоспособна ли сейчас сборная России по волейболу. У нас очень сильная национальная команда по именам, у нас много перспективных молодых игроков. У нынешней сборной России есть ряд опытных волейболистов, это тоже немаловажно. На листе команда, конечно, сильная. Но насколько она может конкурировать на равных с остальными сборными, это могут показать только официальные соревнования. Листок бумаги с фамилиями никогда тебе не покажет, чего стоит сборная. Только ее участие в матчах с международными сборными», — приводит слова Михайлова «Татар-информ».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий