Олимпийский чемпион по волейболу высказался об отстранении отечественных спортсменов

Олимпийский чемпион по волейболу, нападающий казанского «Зенита» и сборной России Максим Михайлов высказался об отстранении отечественных спортсменов от участия в международных соревнованиях.

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«Желание выступать на международной арене в составе сборной России есть всегда. Это очень престижно, все игроки стремятся попасть в национальную команду.

Да, к сожалению, мы сейчас изолированы от международных соревнований. Но я всегда говорил и буду продолжать говорить, что наша задача как спортсменов не обращать внимания на внешние обстоятельства. Мы должны честно выполнять свою работу, прилагать максимум усилий и делать все возможное, что зависит от нас. Если постоянно думать о том, что мы лишены международных соревнований, это только будет мешать работе.