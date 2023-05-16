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Всероссийская федерация волейбола готова оказать поддержку затравленной польской спортсменке

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что в организации готовы оказать поддержку польской спортсменке Мальвине Смаржек, если та обратится с соответствующей просьбой.

Всероссийская федерация волейбола готова оказать поддержку затравленной польской спортсменке
© Газета.Ru

«Ситуация неприятная, но не неожиданная. Эта история длится уже долгое время. Если от Мальвины будет официальное обращение в нашу федерацию волейбола, то мы положительно отреагируем», — передает слова Яременко РИА Новости.

Напомним, что в своем недавнем интервью Смаржек рассказала о лечении депрессии, которая на нее обрушилась после отношения своих сограждан из-за работы в России. 26-летняя спортсменка выступала калининградский «Локомотив» в сезоне-2021/2022. После игры в российском клубе нападающая вернулась на родину и выступала за «Девелопрес». С 2022 года Смаржек представляет бразильский клуб «Озаску».

«Дошло до того, что я боялась выходить из дома. Были случаи, когда люди толкали меня или плевали в меня», — сказала Смаржек.

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