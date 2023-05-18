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Международная федерация волейбола считает Россию виновной в переносе ЧМ-2022

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что Международная федерация волейбола (FIVB) считает Россию виновной в том, что чемпионат мира 2022 года был перенесен в Польшу. ВФВ обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне с требованием компенсировать затраты на подготовку к турниру.

Международная федерация волейбола обвинила Россию в переносе ЧМ-2022
© Instagram (организация запрещена в России)

"28 апреля мы подали апелляцию в CAS. Перспективы хорошие. Вопрос только в сумме компенсации. FIVB считает в отмене чемпионата мира виновной именно нашу сторону и не считает это форс мажором. Мы привлекли лучших адвокатов", — передает слова Яременко "Матч ТВ".

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Из России были перенесены несколько крупных международных турниров, в том числе и чемпионат мира по волейболу.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что хочет видеть на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже спортсменов всех сборных.

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