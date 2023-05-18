Гамова рассказала, почему польскую волейболистку затравили на родине

Польская волейболистка Мальвина Смаржек подверглась травле на родине за то, что во время выступления за калининградский "Локомотив" была сфотографирована на фоне баннера в поддержку спецоперации на Украине. Об этом ТАСС в четверг рассказала двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова.
"Эта история случилась после начала спецоперации, - сказала Гамова. - Скандал разразился из-за фотографии, на которой она была изображена на фоне баннера с буквой Z. После этого федерация Польши посоветовала ей вернуться на родину".
"Не знала, что история получила такое продолжение. Странно, в чем ее вина? Она же вернулась к себе домой, так что какие к ней могут быть претензии? Любой из нас может неожиданно для себя оказаться в стране, которая стала стороной конфликта. Могу ей только посочувствовать", - добавила бывшая волейболистка.
Смаржек выступала "Локомотив" с 2021 по 2022 год, на этой неделе волейболистка рассказала, что после возвращения в Польшу у нее началась депрессия. Она боялась выходить из дома, потому что люди на улице проявляли агрессию по отношению к ней.
Смаржек 26 лет, сейчас она выступает за бразильский клуб "Озаску".