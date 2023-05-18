Гамова рассказала, почему польскую волейболистку затравили на родине

"Не знала, что история получила такое продолжение. Странно, в чем ее вина? Она же вернулась к себе домой, так что какие к ней могут быть претензии? Любой из нас может неожиданно для себя оказаться в стране, которая стала стороной конфликта. Могу ей только посочувствовать", - добавила бывшая волейболистка.