$80.76+0.7887.57+0.41

Гамова назвала причину, по которой польскую волейболистку Смаржек затравили на родине

Польская волейболистка Мальвина Смаржек подверглась травле на родине за то, что во время выступления за калининградский "Локомотив" была сфотографирована на фоне баннера в поддержку спецоперации на Украине. Об этом ТАСС в четверг рассказала двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова.

Гамова рассказала, почему польскую волейболистку затравили на родине
© РИА Новости

"Эта история случилась после начала спецоперации, - сказала Гамова. - Скандал разразился из-за фотографии, на которой она была изображена на фоне баннера с буквой Z. После этого федерация Польши посоветовала ей вернуться на родину".

"Не знала, что история получила такое продолжение. Странно, в чем ее вина? Она же вернулась к себе домой, так что какие к ней могут быть претензии? Любой из нас может неожиданно для себя оказаться в стране, которая стала стороной конфликта. Могу ей только посочувствовать", - добавила бывшая волейболистка.

Смаржек выступала "Локомотив" с 2021 по 2022 год, на этой неделе волейболистка рассказала, что после возвращения в Польшу у нее началась депрессия. Она боялась выходить из дома, потому что люди на улице проявляли агрессию по отношению к ней.

Смаржек 26 лет, сейчас она выступает за бразильский клуб "Озаску".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий