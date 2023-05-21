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Ирина Воронкова проиграла женский финал Лиги чемпионов с турецким клубом

Нападающая стамбульского «Экзачибаши» и сборной России Ирина Воронкова проиграла в финале женской Лиги чемпионов турецкому клубу «Вакыфбанк». Встреча завершилась в четвёртом сете (25:27, 17:25, 25:23, 17:25).

Россиянка проиграла женский финал Лиги чемпионов с турецким клубом
© Чемпионат.com

Напомним, «Экзачибаши» в чемпионате Турции заняла второе место, проиграв в финале стамбульскому «Фенербахче» в трёх играх.

Ирина Воронкова является четырёхкратной победительницей чемпионата России (2012/13, 2013/14, 2020/21, 2021/22) и четырёхкратной обладательницей серебряных медалей (2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20), обладательницей Лиги чемпионов (2013/14) и клубного Чемпионата мира (2014).

За сборную России нападающая стала бронзовым призёром Кубка мира, а также чемпионкой Универсиады (2015).

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