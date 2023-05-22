Ринат Билялетдинов: «Рубин» и «Балтика» не будут мальчиками для битья в РПЛ

«Доволен, что «Рубин» снова будет играть в РПЛ. Рад и за «Балтику». Казань и Калининград — это футбольные регионы. Вчерашний матч показал, что эти две команды не будут мальчиками для битья в РПЛ. «Рубину» надо оставлять всё как есть», – приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».