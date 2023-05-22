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Мусэрский выиграл клубный чемпионат Азии в составе «Сантори»

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский, выступающий за японскую команду «Сантори Санбёрдз», стал победителем клубного чемпионата Азии. Россиянин также был удостоен награды самому ценному игроку.

Российский волейболист стал самым ценным игроком клубного чемпионата Азии
© РИА Новости

Стоит отметить, что для «Сантори» это первая победа в турнире за всю историю. В финале они одержали победу над индонезийской командой «Якарта Бянгкара Пресиси» со счетом 3:1 (28:26, 25:23, 23:25, 25:17), войдя в историю как первая японская команда, завоевавшая этот почётный титул на континенте.

Мусэрский выступает за «Сантори Санбёрдс» с 2018 года. Он является победителем Кубка мира, Олимпийских игр, чемпионата Европы, Лиги наций и Мировой лиги.

Напомним, Мусэрский был дисквалифицирован с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года из-за проваленного допинг-теста, который он сдал в 2013 году. Мусэрский не вошёл в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио. Причиной назывался рецидив травмы локтя.

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