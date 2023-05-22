Российский волейболист стал самым ценным игроком клубного чемпионата Азии

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский, выступающий за японскую команду «Сантори Санбёрдз», стал победителем клубного чемпионата Азии. Россиянин также был удостоен награды самому ценному игроку.

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Стоит отметить, что для «Сантори» это первая победа в турнире за всю историю. В финале они одержали победу над индонезийской командой «Якарта Бянгкара Пресиси» со счетом 3:1 (28:26, 25:23, 23:25, 25:17), войдя в историю как первая японская команда, завоевавшая этот почётный титул на континенте.

Мусэрский выступает за «Сантори Санбёрдс» с 2018 года. Он является победителем Кубка мира, Олимпийских игр, чемпионата Европы, Лиги наций и Мировой лиги.