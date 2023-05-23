ВК "Зенит" подал иск к украинскому игроку из-за разрыва контракта

Петербургский "Зенит" подал иск в арбитражную инстанцию Международной федерации волейбола (FIVB) к игроку Дмитрию Пашицкому с требованием о компенсации за разрыв контракта. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе клуба.