Сергей Ребров прокомментировал уход из «Аль-Айна»

«Спасибо всем в «Аль-Айне» за эти два сезона работы. Мы пережили вместе замечательные и сложные моменты, и я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с клубом — администрацию, персонал, игроков и болельщиков за все их усилия и поддержку в течение этих двух лет, которые мы провели вместе.