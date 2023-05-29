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Новым тренером женского «Енисея» стал Слободан Радивоевич

Серб Слободан Радивоевич, который прошлые шесть сезонов занимал пост главного тренера нижегородской «Спарты», теперь будет работать с «Енисеем», сообщает пресс-служба клуба в своих социальных сетях.

Новым тренером женского ВК «Енисей» стал серб Слободан Радивоевич
© Чемпионат.com

С 2021 года тренером красноярской команды был украинец Юрий Филиппов. Последние два года команда оказывается внизу турнирной таблицы – 13-е место в сезоне-2021/2022 и 11-е в последнем сезоне.

В сезоне-2019/2020 Радивоевич вывел нижегородскую «Спарту» из Высшей лиги «А» в Суперлигу. Сам тренер родом из Белграда, находится в тренерской профессии с 1996 года.

По ходу своей карьеры Радивоевич поработал с такими командами, как «Младост» (Бегалица) (1996–1999), «Младост» (Земун) (1999–2003), «Визура» (Белград) (2003–2013 и 2014—2015), «Партизан-Визура» (Белград) (2013–2014), «Динамо» (Панчево) (2015– 2017).

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