Новым тренером женского ВК «Енисей» стал серб Слободан Радивоевич

Серб Слободан Радивоевич, который прошлые шесть сезонов занимал пост главного тренера нижегородской «Спарты», теперь будет работать с «Енисеем», сообщает пресс-служба клуба в своих социальных сетях.

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С 2021 года тренером красноярской команды был украинец Юрий Филиппов. Последние два года команда оказывается внизу турнирной таблицы – 13-е место в сезоне-2021/2022 и 11-е в последнем сезоне.

В сезоне-2019/2020 Радивоевич вывел нижегородскую «Спарту» из Высшей лиги «А» в Суперлигу. Сам тренер родом из Белграда, находится в тренерской профессии с 1996 года.