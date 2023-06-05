РПЛ, итоги «чемпионата Москвы»: «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Торпедо» – кто набрал больше всех очков в дерби

Столица уже не красно-синяя, как год назад. Но и не красно-белая.

После сезона РПЛ по традиции подводим итоги «чемпионата Москвы». Поскольку летом 2022 года в элиту добавилась ещё одна столичная команда – «Торпедо», возросло и количество дерби. Теперь это был мини-турнир из 20 матчей! В прошлом году виртуальным чемпионом Москвы стал ЦСКА, одержавший в матчах со «Спартаком», «Динамо» и «Локомотивом» четыре победы и набравший 12 очков. А аутсайдерами неожиданно оказались красно-белые – пять очков, всего одна победа. Но в нынешнем сезоне Москва уже не красно-синяя. Это кажется парадоксом, ведь команда Владимира Федотова опередила остальные столичные коллективы в общей таблице чемпионата.

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Кто же выиграл золото Златоглавой в сезоне-2022/2023? Как ни удивительно, «Динамо»! Вот результаты всех пяти команд:

Теперь уже бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович хоть в чём-то преуспел – при сербе бело-голубые не проиграли ни одного дерби. Единственное поражение — от «Локомотива» (2:4) — команда потерпела уже при Павле Алпатове. В первом круге динамовцы переиграли железнодорожников на выезде – 3:1. Кроме того, дважды победили «Торпедо» (4:0 и 3:0), по разу ЦСКА (2:1) и «Спартак» (1:0). В гостях с армейцами и спартаковцами бело-голубые играли вничью, соответственно, со счётом 1:1 и 3:3. «Динамо» забило больше всех в «чемпионате Москвы» – 19 голов.

2-е место. «Спартак» – 17 очков

Если в прошлом сезоне «Спартак» выиграл лишь одно дерби, то при Гильермо Абаскале команда одержала пять побед в восьми матчах. Набрала те же 17 очков, что и «Динамо». Однако красно-белые уступили бы бело-голубым и по результатам личных встреч, и по общей разнице мячей (+4 против +9 у конкурента). Спартаковцы проиграли динамовцам в гостях со счетом 0:1 и сыграли вничью с ними дома – 3:3. Ещё была выездная ничья с ЦСКА – 2:2. Что касается побед, то команда Абаскаля дважды переиграла «Торпедо» (1:0 и 2:1) и «Локомотив» (1:0 и 2:1), а на финише сезоне одолела на своём поле армейцев (2:1).

3-е место. «Локомотив» – 10 очков

Железнодорожники – в серединке, как и в итоговой таблице чемпионата России. Три победы, одна ничья и четыре поражения. Самым удобным соперником для них в дерби было «Торпедо». Над чёрно-белыми взяли верх дважды: 1:0 на выезде и 3:1 дома. Помимо того, «Локомотив» выиграл у «Динамо» (4:2) на чужом поле. Можно гордиться тем, что стали единственной командой, победившей чемпиона столицы. Ничья получилась в гостевом матче с ЦСКА (1:1). А вот «Спартаку» проиграли оба дерби – 0:1 на выезде и 1:2 на своём поле. Ещё по одному поражению было дома от «Динамо» (1:3) и ЦСКА (0:1).

4-е место. ЦСКА – 9 очков

Любопытный факт: если бы ЦСКА выступал в дерби, как «Динамо», то боролся бы с «Зенитом» за золотые медали до самого финиша чемпионата. Однако армейцы набрали всего девять очков в московских матчах – на восемь меньше, чем бело-голубые. Эту проблему Владимиру Федотову нужно как-то решать. У красно-синих две победы при трёх ничьих и трёх поражениях. Уступили не только «Спартаку» (1:2) и «Динамо» (1:2), но даже «Торпедо» (0:1). Обыграли то же «Торпедо» (3:0) и «Локомотив» (1:0). Ничьи были в трёх домашних играх — со «Спартаком» (2:2), «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (1:1).

5-е место. «Торпедо» – 3 очка

«Торпедо» стало слабейшей командой РПЛ завершившегося сезона, поэтому неудивительно, что чёрно-белые и в дерби набрали мало очков. Точнее, только три, неожиданно победив ЦСКА (1:0). Все остальные матчи команда проиграла. Тренеры менялись, а результаты оставались ужасными. Торпедовцы по два раза уступили «Спартаку» (0:1 и 1:2), «Динамо» (0:4 и 0:3) и «Локомотиву» (0:1 и 1:3). Да и ЦСКА сумел взять реванш во втором круге, выиграв со счётом 3:0. У чёрно-белых во встречах с соседями всего 3 забитых гола и 17 пропущенных.