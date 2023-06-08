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Смолов рассказал о самом дорогом подарке девушке

Смолов рассказал о самом дорогом подарке девушке
© Lenta.ru

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о самом дорогом подарке, который он дарил девушке. Игрок дал интервью журналисту Нобелю Арустамяну на YouTube.

«Ювелирное украшение. Тысяч 200 евро», — заявил Смолов. Футболист не уточнил, кому конкретно сделал такой подарок.

Форвард также выразил уверенность, что девушки, с которыми он был в отношениях, никогда не зарабатывали больше него. «Если одну из них спросить, наверное, она будет утверждать обратное. По моим ощущениям — нет», — отметил игрок.

5 июня Смолов объявил о свадьбе с блогершей и диджеем Кариной Истоминой. Девушка также разместила у себя в соцсетях снимок с обручальными кольцами.

Смолов перешел в «Динамо» в 2022 году. Форвард уже играл за клуб с 2006 по 2015 год, несколько раз за это время уходя в аренду — в «Фейеноорд», «Урал» и «Анжи». Смолов известен также по выступлениям за «Локомотив» и «Краснодар». В составе сборной России нападающий забил 16 мячей в 45 встречах.

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