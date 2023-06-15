Агент Селюк заявил, что Кузяеву лучше остаться в "Зените" из-за качества жизни в Турции

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном переходе полузащитника петербургского "Зенита" Далера Кузяева в турецкий "Бешикташ". "Если бы у моего футболиста был выбор играть в "Зените" или в какой-нибудь команде из Турции, то я бы ему не советовал этого делать. Если меня спросят, хотел бы я пожить в Стамбуле, я бы лучше в Санкт-Петербурге играл в "Зените". Качество еды, жизни, всего даже близко не стоит в сравнении с Питером", — сказал Селюк Vprognoze.ru. Действующее соглашение Кузяева с "Зенитом" рассчитано до конца сезона-2022/23. Сам игрок не скрывает, что хотел бы продолжить свою карьеру в одном из европейских чемпионатов. В прошлый раз полузащитник также рассчитывал по окончании контракта перебраться в Европу, но в итоге вернулся в "Зенит". Сине-бело-голубые в минувшем сезоне РПЛ пятый раз подряд завоевали золотые медали чемпионата России. Второе место занял московский ЦСКА, третье — "Спартак". Ранее генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб выкупил хавбека Густаво Мантуана у "Коринтианса".