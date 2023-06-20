«Почему затягивается переход Лички в «Динамо»? Затык не с нашей стороны» — спортдиректор «Оренбурга»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб не вмешивается в переговорный процесс главного тренера Марцела Лички с московским «Динамо». — Почему затягивается переход Лички? Не знаю, затык не с нашей стороны. Лучше спросить это у «Динамо». У Лички есть опция выкупа, которую «Динамо» активировало. Дальше идет общение Марцела и клуба. Мы к этому отношения не имеем. Ярошик? С ним все хорошо, — сказал Андреев Sport24. Личка тренирует «Оренбург» с лета 2020 года. Под руководством чешского специалиста команда вышла в премьер лигу. В минувшем сезоне «Оренбург» повторил лучший для команды результат в РПЛ — 7 е место и обновил рекорд по набранным очкам — 46. Источник:Sport24