Глава РПЛ Алаев: ни у одного клуба не должно быть привилегий в календаре

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался по поводу составления календаря на следующий сезон чемпионата России. По его словам, ни у одного клуба не должно быть привилегий в плане календаря РПЛ .

«Не хочу говорить о календаре в разрезе одного клуба. Мы с командой постараемся сделать объективный для всех. Хочу, чтобы клубы мне верили. Сейчас оцениваем календарь на 8,5 из 10. Ни один из клубов не видел ни один из 59 вариантов. Ни у одного клуба не должно быть привилегий», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.