Волейболистам и тренеру Ирана не выдают визу в США

«Ещё в апреле вся команда вместе с персоналом отправилась в Анкару, в американское посольство, оформлять визы. С самого начала мы слышали, что документы не получат три игрока. Мы пришли к выводу, что причиной этого могло быть то, что они играли в армейском клубе в рамках своей военной службы. Отсюда и появился отказ.



В связи с этим, три других игрока приступили к тренировкам. Они должны присоединиться к нам в воскресенье и вылететь с нами в США из Франкфурта. Однако в пятницу выяснилось, что заявка снова проверена и некоторые игроки должны ждать решения до понедельника. В этот день они получат или отказ, или положительный ответ. Даже если всё пойдет по-нашему, мы не знаем, доживут ли они до матча с французами.



Если бы я был руководством FIVB, я бы определил нас на Филиппины, а не в США. Президент национальной федерации должен вмешаться в ситуацию. Как гласит регламент — каждый участник должен иметь возможность без проблем въехать в страну, где проводятся игры. Однако уладить это не удалось», – приводит слова тренера по физической подготовке сборной Ирана Войцеха Янаса Sport.tvp.