Тульский «Арсенал» пополнился воспитанником «Краснодара»

Тульский «Арсенал» подписал контракт с 20-летним голкипером Никитой Кокаревым, сообщает официальный сайт клуба. В сезоне-2022/2023 он выступал на правах аренды за волгоградский «Ротор» во Второй лиге и Кубке России. В общей сложности провёл 16 матчей, из которых шесть отыграл на ноль и пропустил 15 голов.