Экс-теннисист Кафельников о российском футболе: хватит мне его уже, хватит меня мучить им

Самый титулованный российский теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников признался, что ему насрать на российский футбол. Его слова передает "Рейтинг букмекеров". "Медина и Фернандес перешли в "Спартак" и "Зенит"? Да не хочу я этот футбол комментировать. Хватит мне его уже! Мне насрать на наш футбол, хватит меня мучить им! Не звоните по поводу футбола", - сказал Кафельников. В летнее трансферное окно два игрока ЦСКА перешли в стан главных соперников. Хесус Медина перебрался в "Спартак". В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел за ЦСКА 25 матчей, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач. Марио Фернандес, который последний год находился вне ЦСКА. Бразилец вернулся на родину, где выступал за "Интернасьонал". 17 июля подписал контракт с петербургским "Зенитом" по схеме 1+1. Новый сезон в чемпионате России стартует 21 июля. 15 июля "Зенит" и ЦСКА разыграли между собой Кубок страны. Петербуржцы одержали победу в серии пенальти (5:4).