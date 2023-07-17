Игорь Савич покинул «Торпедо»

Боснийский полузащитник Игорь Савич и московское «Торпедо» достигли договорённости о расторжении действующего контракта по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

Игорь Савич выступал за «Торпедо» с сентября 2022 года. В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги он провёл 15 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России.