Американский волейболист "Зенита" рассказал об отношении к критике

Американский волейболист Мэттью Андерсон высказался о критике в свой адрес за выступление в составе санкт-петербургского «Зенита».

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«Меня легко критиковать за выступление в России. Но мне всё равно, что об этом думают другие», — приводит слова Андерсона Przegląd Sportowy.

Напомним, Андерсон стал игроком «Зенита» осенью 2022 года. Прежде у американского волейболиста уже был игровой опыт в России: Андерсон на протяжении восьми сезонов выступал за казанский «Зенит».