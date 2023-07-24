Максим Осипенко – самый результативный защитник РПЛ с начала прошлого сезона

Защитник сборной Казахстана и турецкого «Бешикташа» Нуралы Алип заинтересовал турецкий «Бешикташ», сообщил TRT Spor. По информации источника, турецкий клуб изучит возможность приобретения защитника. Алип в прошлом сезоне провел восемь матчей в чемпионате России за «Зенит». В этих играх результативными действиями он не отметился. На его счету только одна желтая карточка. «Зенит» начал сезон и провел два официальных матча. В игре за Суперкубок питерцы завоевали трофей, переиграв ЦСКА в серии пенальти. А в первом матче чемпионата России-2022/23 команда Семака победила на выезде «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0.