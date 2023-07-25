Мигел Данни: я хочу, чтобы в «Зените» выступало больше своих игроков из академии

«Я думаю, что слова Аршавина о покупке лучших российских игроков имеют смысл. Конечно, ещё очень важно обучать игроков академии и делать ставку на них. Как и важно иметь хороших иностранных игроков, которые приходят, чтобы стать лучше. Но я хочу, чтобы в «Зените» выступало больше своих игроков из академии», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.