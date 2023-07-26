Форвард "Спартака" Николсон вернулся в Москву

Нападающий столичного "Спартака" Шамар Николсон вернулся в Россию. Об этом сообщил Sport24 глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов. "В Москву вернулся Шамар Николсон. Сегодня у него запланировано медицинское обследование", - заявил Зеленов. Николсон принимал участие в Кубке КОНКАКАФ в составе национальной сборной Ямайки. Его команда завершила выступление на турнире 13 июля, после чего форвард получил от тренерского штаба время на отдых. В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" на своем поле обыграл "Оренбург". Встреча прошла 23 июля и завершилась со счетом 3:2. В следующем туре красно-белые дома встретятся с калининградской "Балтикой".