Источник: ЦСКА ведёт переговоры по переходу бразильского защитника «Слована» Ловата

По его информации, руководство армейского клуба уже вступило в переговоры со словацкой стороной по переходу футболиста. Отмечается, что игроком интересуется и грозненский «Ахмат». Соглашение Ловата со «Слованом» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в € 900 тыс.