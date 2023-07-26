Источник: ЦСКА ведёт переговоры по переходу бразильского защитника «Слована» Ловата
Московский ЦСКА интересуется 26-летним бразильским защитником братиславского «Слована» Лукасом Ловатом, сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.
По его информации, руководство армейского клуба уже вступило в переговоры со словацкой стороной по переходу футболиста. Отмечается, что игроком интересуется и грозненский «Ахмат». Соглашение Ловата со «Слованом» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в € 900 тыс.
Минувший розыгрыш чемпионата России ЦСКА завершил на второй строчке турнирной таблицы. Кроме того, подопечные Владимира Федотова одержали победу в Фонбет Кубке России, обыграв в серии послематчевых пенальти «Краснодар».
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